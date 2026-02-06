Flughafen BER setzt Betrieb wetterbedingt weiterhin aus

BERLIN (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER sind aktuell wegen Blitzeises und Eisregens weiterhin keine Starts und Landungen möglich. Es sei unklar, wann der Betrieb wieder starten könne, sagte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Morgen./wpi/DP/zb