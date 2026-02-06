Gold und Silber: Jetzt noch nachkaufen?

Jeder Übertreibung folgen entsprechende Korrekturen. Der jüngste Einbruch bei Gold ist der Anfang davon. Kennzeichnend für den Lauf bis über 5.000 US-Dollar waren insbesondere die Goldkäufe von Ländern, die bislang keine Rolle spielten. Größter Käufer war beispielsweise Polen mit einem Ankauf von 100 Tonnen im letzten Jahr und dem Ziel, seinen aktuellen Bestand von 550 Tonnen auf 700 Tonnen zu erweitern. Alle anderen äußerten ähnliche Ziele.

Das ergibt eine neue Gewichtsverteilung am internationalen Goldmarkt. Entsprechend reagieren darauf die spekulativen Käufer, insbesondere ETFs und andere Konstrukte. Ganz so einfach wird also die Konsolidierung des Goldmarktes nicht laufen. Hier heißt es: Abwarten, denn auch negative Übertreibungen lassen sich denken.

Kann Paypal noch tiefer sinken?

Paypal ist immer noch einer der größten Finanzdienstleister, hat aber seine Ergebnisse deutlich reduzieren müssen, weil die Maßnahmen des eigens eingesetzten Sanierers enttäuschten. Das ergibt sich aus den gerade vorgelegten Ergebnissen und der Reaktion des Marktes mit zeitweise 20 Prozent Abschlag.

Ob sich der Kurs auf dieser Ebene nun fangen kann, hängt davon ab, wie sich Paypal neu aufstellt. Für eine ganze Reihe anderer Finanzdienstleister dieser Art gilt dies ebenfalls. Denn fest steht inzwischen: Die Anzahl der Anbieter von Finanzdienstleistungen ist zu groß geworden. Deshalb sind Investments in dieser Branche kein Selbstläufer mehr.

War’s das bei Novo Nordisk?

Novo Nordisk machte vor, wie ein Weltmeister in der Insulinmedizin die berühmte Abnehmspritze erfand und zum größten Unternehmen dieser Art in der Welt aufstieg. Der anschließende Zusammenbruch des Kurses ist bekannt. Aus viel Hoffnung wurde Nüchternheit und anschließend Frustration.

Mit der Erweiterung des Produktionsprogramms baut Novo Nordisk nun den Sektor Gesundheitsmedizin aus. Das macht Sinn, führt aber nicht zum Hype rund um die Abnehmmedizin. Auf der aktuellen Basis um umgerechnet rund 40 Euro bildet sich jetzt eine Vertrauensbasis, die aber der Bestätigung mit Ergebnissen in den kommenden Monaten bedarf. Hier ist Geduld gefragt.