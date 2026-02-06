Gold - Welche Marken jetzt wichtig sind
HSBC · Uhr
Welche Marken jetzt wichtig sind
Vom absoluten Momentumtrade zum Momentumcrash – zumindest legt die harte Preiskorrektur von 1.100 USD binnen drei Tagen diese Einschätzung nahe. Nach diesem heftigen Rücksetzer schauen wir beim Goldpreis ganz genau hin und analysieren, welche charttechnischen Marken jetzt Orientierung geben. Auf der Unterseite bilden das Dezemberhoch und das Korrekturtief vom 16. Januar bei 4.550/4.536 USD zusammen mit der 50-Tages-Linie (akt. bei 4.543 USD) eine erste wichtige Haltezone. Darunter definieren das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung seit November 2024 (4.427 USD), das jüngste Korrekturtief (4.403 USD) sowie das alte Allzeithoch vom Oktober 2025 bei 4.381 USD einen weiteren wichtigen Rückzugsbereich. In Zukunft markiert diese Unterstützungszone einen technisch sinnvollen, strategischen Absicherungsbereich. Auf der Oberseite sticht indes die runde 5.000er-Marke hervor. Neben verschiedenen horizontalen Barrieren befinden sich hier vor allem zwei unterschiedliche Fibonacci-Level (4.996/4.999 USD). In der Summe wird der Goldpreis nicht ohne weiteres zur Normalität zurückkehren. Vielmehr müssen Anlegerinnen und Anleger weiter mit einer erhöhten Volatilität rechnen, zumal diverse Langfristindikatoren unverändert überhitzt sind.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Vom absoluten Momentumtrade zum Momentumcrash – zumindest legt die harte Preiskorrektur von 1.100 USD binnen drei Tagen diese Einschätzung nahe. Nach diesem heftigen Rücksetzer schauen wir beim Goldpreis ganz genau hin und analysieren, welche charttechnischen Marken jetzt Orientierung geben. Auf der Unterseite bilden das Dezemberhoch und das Korrekturtief vom 16. Januar bei 4.550/4.536 USD zusammen mit der 50-Tages-Linie (akt. bei 4.543 USD) eine erste wichtige Haltezone. Darunter definieren das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung seit November 2024 (4.427 USD), das jüngste Korrekturtief (4.403 USD) sowie das alte Allzeithoch vom Oktober 2025 bei 4.381 USD einen weiteren wichtigen Rückzugsbereich. In Zukunft markiert diese Unterstützungszone einen technisch sinnvollen, strategischen Absicherungsbereich. Auf der Oberseite sticht indes die runde 5.000er-Marke hervor. Neben verschiedenen horizontalen Barrieren befinden sich hier vor allem zwei unterschiedliche Fibonacci-Level (4.996/4.999 USD). In der Summe wird der Goldpreis nicht ohne weiteres zur Normalität zurückkehren. Vielmehr müssen Anlegerinnen und Anleger weiter mit einer erhöhten Volatilität rechnen, zumal diverse Langfristindikatoren unverändert überhitzt sind.
Gold (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDiese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista