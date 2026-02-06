Gold - Welche Marken jetzt wichtig sind

Vom absoluten Momentumtrade zum Momentumcrash – zumindest legt die harte Preiskorrektur von 1.100 USD binnen drei Tagen diese Einschätzung nahe. Nach diesem heftigen Rücksetzer schauen wir beim Goldpreis ganz genau hin und analysieren, welche charttechnischen Marken jetzt Orientierung geben. Auf der Unterseite bilden das Dezemberhoch und das Korrekturtief vom 16. Januar bei 4.550/4.536 USD zusammen mit der 50-Tages-Linie (akt. bei 4.543 USD) eine erste wichtige Haltezone. Darunter definieren das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung seit November 2024 (4.427 USD), das jüngste Korrekturtief (4.403 USD) sowie das alte Allzeithoch vom Oktober 2025 bei 4.381 USD einen weiteren wichtigen Rückzugsbereich. In Zukunft markiert diese Unterstützungszone einen technisch sinnvollen, strategischen Absicherungsbereich. Auf der Oberseite sticht indes die runde 5.000er-Marke hervor. Neben verschiedenen horizontalen Barrieren befinden sich hier vor allem zwei unterschiedliche Fibonacci-Level (4.996/4.999 USD). In der Summe wird der Goldpreis nicht ohne weiteres zur Normalität zurückkehren. Vielmehr müssen Anlegerinnen und Anleger weiter mit einer erhöhten Volatilität rechnen, zumal diverse Langfristindikatoren unverändert überhitzt sind.

Gold (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

