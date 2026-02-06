In Portugal wollen Konservative und Sozialisten rechtsextremen Präsidenten verhindern

Lissabon, 06. Feb (Reuters) - In Portugal zeichnet sich bei der Stichwahl um das Präsidentenamt ⁠ein deutlicher ‍Sieg des Sozialisten Antonio Jose Seguro dank der Unterstützung des konservativen Lagers ‌ab. Umfragen vom Freitag sehen den moderaten Linkspolitiker am Sonntag ‍bei 50 bis 60 Prozent der Stimmen und damit klar vor dem rechtsextremen Kandidaten Andre Ventura. Prominente Vertreter der Mitte-Rechts-Parteien, darunter der ehemalige Präsident Anibal ‍Cavaco Silva, hatten zur Wahl ⁠des Sozialisten aufgerufen, um einen Sieg Venturas zu verhindern. Etwa zwei Drittel der Befragten ‍gaben an, niemals für den Chega-Chef Ventura stimmen zu wollen.

Experten werten ⁠den Schulterschluss zwischen Sozialisten und Konservativen als ungewöhnlich. Es sei in Europa selten, dass die Mitte-Rechts-Parteien einen Sozialisten ‍unterstützten, sagte Javier ‌Carbonell von der Denkfabrik European Policy Centre. Es gehe um die Bildung einer "demokratischen Front". Dass ihn das bürgerliche Lager nun zugunsten eines Sozialisten blockiert, nannte Ventura selbst "verblüffend".

