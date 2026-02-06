Iran: Gespräche mit USA sind vorerst beendet und sollen fortgesetzt werden

Maskat/Dubai, 06. Feb (Reuters) - Die Gespräche zwischen dem Iran und den USA sind nach iranischen Angaben vorerst beendet, sollen aber ⁠fortgesetzt werden. Die ‍Beratungen seien ein guter Anfang gewesen und würden weitergehen, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi, der ‌an den Gesprächen in Maskat teilgenommen hat, am Freitag. Beide Seiten hätten ihre Ansichten ‍durch den Oman als Vermittler ausgetauscht. Die Verhandlungsdelegationen würden nun in die jeweiligen Hauptstädte zu Beratungen zurückkehren. "Die Mauer des Misstrauens sollte überwunden werden", fügte Araghtschi hinzu.

Die Beratungen in Maskat, der Hauptstadt des Omans, fanden inmitten erheblicher Spannungen ‍zwischen dem Iran und den USA ⁠statt. Die Positionen der beiden Staaten liegen weit auseinander - auch was die Agenda der Beratungen betrifft. So will der Iran nur ‍über sein Atomprogramm und die Aussetzung von Sanktionen sprechen. Die USA wollen die Verhandlungen jedoch ⁠ausweiten. Sie wollen über das Atomprogramm des Irans, aber auch über seine ballistischen Raketen und Unterstützung bewaffneter Gruppen wie der Hisbollah im Libanon und der Hamas ‍im Gazastreifen beraten.

US-Präsident Donald ‌Trump hat mehrfach mit einem Militärschlag gegen den Iran gedroht, sollte es keine Einigung geben. Für den Fall eines Angriffs hat der Iran Vergeltung angekündigt und gedroht, auch arabische Golfstaaten, die US-Stützpunkte beherbergen, könnten ins Visier geraten, sollten sie in einen Angriff auf die Islamische Republik involviert sein.

(Bericht von Mohammed Benmansour, Parisa Hafezi, Nayera Abdallah, geschrieben von Sabine ⁠Ehrhardt. Redigiert von Hans Busemann