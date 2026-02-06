JSS: Sake-Exporte stiegen 2025 stetig an und erreichten einen Rekordwert von 81 Märkten

Die Sake-Exporte stiegen im Jahr 2025 sowohl wert- als auch mengenmäßig weiter an, wobei die Exportziele einen Rekordwert von 81 Ländern und Regionen erreichten. Der Exportwert stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf 45,9 Milliarden Yen, während das Exportvolumen um 8 % auf 33,55 Millionen Liter (3,73 Millionen Kisten auf 9-Liter-Basis) anstieg, was die zweithöchste Exportleistung seit Beginn der Aufzeichnungen darstellt. Der durchschnittliche Exportstückpreis pro 750-ml-Flasche sank im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 1.026 Yen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260205556772/de/

Sake Export Performance by Country (Top 10, 2025)

Der Exportwert hat sich seit 2020 nahezu verdoppelt, und die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der letzten fünf Jahre betrug 14 %. Dies unterstreicht die Position von Sake als weltweit wachstumsstarke Kategorie.

Asien blieb mit einem Exportwert von insgesamt 28,8 Milliarden Yen das größte Exportziel, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 63 % des gesamten Exportwertes ausmacht. Nordamerika verzeichnete Exporte in Höhe von 12,4 Milliarden Yen, was einem Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und es zur einzigen Region macht, die unter das Vorjahresniveau gefallen ist. Obwohl der derzeitige Exportwert weiterhin bescheiden ist, verzeichnete Lateinamerika einen anhaltenden Aufschwung, wobei sich das Volumen seit 2020 vervierfachte und die Zahl der Zielländer auf zehn stieg.

China war das größte Zielland mit einem Exportwert von 13,3 Milliarden Yen, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Gegensatz dazu gingen die Exporte in die Vereinigten Staaten im Vergleich zum Vorjahr um 3 % auf 11 Milliarden Yen zurück, was auf einen Rückgang in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen ist. Unter den führenden Exportmärkten verzeichnete Südkorea ein besonders starkes Wachstum: Der Exportwert stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 4,4 Milliarden Yen und war damit 4,5-mal höher als im Jahr 2020. Obwohl der durchschnittliche Exportstückpreis Südkoreas weiterhin unter dem Durchschnitt liegt, ist er stetig gestiegen.

Hitoshi Utsunomiya, Director der Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS), kommentierte dieses Wachstum mit dem Hinweis auf das gestiegene internationale Interesse nach der Aufnahme des traditionellen Wissens und der traditionellen Fertigkeiten der Sake-Herstellung mit Koji-Schimmelpilz in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO im Jahr 2024. Er verwies auch auf verstärkte Werbe- und Bildungsmaßnahmen, darunter die Teilnahme an internationalen Messen, Expo-Veranstaltungen und Bildungsprogrammen, die gemeinsam mit der Association de la Sommellerie Internationale durchgeführt wurden.

Mit Blick auf die Zukunft wird die JSS ihre Aktivitäten nicht nur in etablierten Märkten, sondern auch in aufstrebenden Regionen wie Mittel- und Osteuropa sowie Lateinamerika weiter ausbauen. Durch Initiativen, die das Potenzial von Sake als Begleiter zu Speisen, seinen Erlebniswert und seine kulturelle Bedeutung hervorheben, möchte die JSS den Reiz von Sake bei Verbrauchern weltweit weiter bekannt machen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260205556772/de/

Takeshi Itani

takeshi.itani@sakeexperiencejapan.com