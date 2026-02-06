Geldpolitik

Kazaks (EZB): Deutliche Euro-Aufwertung könnte geldpolitische Reaktion auslösen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Eine markante Euro-Aufwertung könnte laut EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks eine geldpolitische Reaktion auslösen.

In einem Post auf der Online-Plattform X schreibt der lettische Notenbankchef ⁠am Freitag, der ‍EZB-Rat verfolge zwar kein bestimmtes Wechselkursziel. Doch eine deutliche und rasche Euro-Aufwertung würde die Inflationsaussichten durch eine Schwächung der ‌Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschaftstätigkeit trüben. Und dies würde möglicherweise zu einer geldpolitischen Reaktion der Europäischen Zentralbank (EZB) ‍führen.

Kazaks verwies darauf, dass der Euro/Dollar-Kurs in den vergangenen Monaten in einem relativ engen Korridor von 1,15 bis 1,20 geschwankt habe. Die letzte deutliche Euro-Aufwertung habe es im zweiten Quartal 2025 gegeben und diese scheine derzeit von Dauer zu sein. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen ‍werde der maximale Effekt dieser Aufwertung auf die ⁠Inflation erst im späten Frühjahr sichtbar sein. Dies sei allerdings schon in der Basisszenario-Prognose der EZB berücksichtigt.

Der EZB-Rat hat sich nach den Worten seiner ‍Präsidentin Christine Lagarde mit der Aufwertung des Euro beschäftigt. Man sei sich bewusst, dass der Wechselkurs sowohl für ⁠die Wachstums- als auch für die Inflationsaussichten wichtig sei, sagte sie nach dem Leitzinsbeschluss vom Donnerstag. Dabei beließ die Zentralbank den geldpolitischen Schlüsselsatz bei 2,0 Prozent.

Der Euro stieg Ende Januar ‍erstmals seit 2021 über die ‌Marke von 1,20 Dollar, wenn auch nur vorübergehend. Hintergrund ist eine zunehmende Schwäche des Dollar, die durch die US-Politik von Präsident Donald Trump und Spekulationen an den Finanzmärkten befeuert wird. Eine starke Währung verteuert Exporte und verbilligt zugleich Importe, was tendenziell das Wachstum dämpft und die Inflation drückt. Die Inflationsrate im Euroraum war zu Jahresbeginn mit einem Wert von 1,7 Prozent bereits unter die Zielmarke der EZB von 2,0 ⁠Prozent gefallen.

