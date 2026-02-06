Kreml bezeichnet Gespräche in Abu Dhabi als 'konstruktiv'
dpa-AFX · Uhr
MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau hat die Ukraine-Gespräche unter US-Vermittlung in Abu Dhabi positiv bewertet. "Zwei Tage lang wurde konstruktive und zugleich sehr komplexe Arbeit geleistet", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Und die Arbeit werde fortgesetzt.
In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate hatten Delegationen Russlands, der Ukraine und der USA erneut über ein Ende des seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gesprochen. Greifbare Ergebnisse wurden nicht präsentiert. Parallel zu den Verhandlungen wurde jedoch ein Austausch von mehr als 300 Kriegsgefangenen vollzogen./ksr/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungStrategiewechsel im Investment-Depot: Warum ich jetzt konsequent umsteuereheute, 11:58 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDiese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista