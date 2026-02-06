Marktausblick 2026 der Glarner Kantonalbank: Politische Börsen haben kurze Beine



Glarus, 6. Februar 2026 – Rund 500 Kundinnen und Kunden folgten am 4. Februar 2026 der Einladung der Glarner Kantonalbank zum traditionellen Marktausblick. Unter dem Motto «Politische Börsen haben kurze Beine» wurden die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen analysiert, das Börsenjahr 2025 reflektiert und den Teilnehmenden ein fundierter Ausblick auf das Anlagejahr 2026 vermittelt.

Zum Auftakt zeigte Rolf Widmer, Leiter Vertrieb, auf, wie die aktuell herausfordernde weltpolitische Situation kurzfristige Marktbewegungen verursacht, langfristig jedoch wirtschaftliche Grunddaten und Unternehmensqualität entscheidend bleiben. Er betonte dabei, dass es sich für Anlegerinnen und Anleger lohnt, gerade in stürmischen Zeiten Ruhe zu bewahren und auf eine klare Strategie zu setzen. Anschliessend präsentierte Steve Pochop, Leiter Portfoliomanagement, einen kompakten Rückblick auf das Börsenjahr 2025, welches den Kundeninnen und Kunden der Glarner Kantonalbank eine sehr erfreuliche Rendite brachte. Er zeigte auf, welche Faktoren 2026 im Fokus stehen dürften und in welche Anlagenklassen es sich zu investieren lohnt. Ein besonderes Highlight bot Gastreferent Berni Schär, ehemaliger SRF-Sportjournalist. Mit seiner inspirierenden Art zog er Parallelen zwischen Spitzensport und Wirtschaft: Erfolg brauche klare Ziele, gute Technik, Vorbereitung und Teamgeist – Fähigkeiten, die sowohl im Sport als auch für Unternehmungen entscheidend sind.
Zum Abschluss bot ein gemütlicher Apéro riche Raum für vertiefte Gespräche und persönlichen Austausch zwischen Kundschaft, Fachpersonen und Referenten.

