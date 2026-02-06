Merz warnt vor unabgestimmten europäischen Kontakten mit Moskau

Abu Dhabi, 06. Feb (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich zurückhaltend zu direkten Gesprächen der Europäer mit der ⁠russischen Führung ‍über die Ukraine geäußert.

"Die Tatsache, dass der außenpolitische Berater von Präsident Macron in Moskau ‌gewesen ist, ist mit uns eng abgestimmt gewesen", sagte Merz am ‍Freitag zwar bei einem Besuch in Abu Dhabi. "Wir sind natürlich immer bereit, auch mit Russland Gespräche zu führen." Zugleich warnte der Kanzler aber mit Hinweis auf die laufenden Gespräche zwischen Russland, ‍der Ukraine und den USA ⁠in Abu Dhabi davor, unabgestimmt neue Gesprächskanäle zu eröffnen.

Merz erinnerte daran, dass Russland nach einem Besuch des ‍ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Moskau seine Angriffe auf die Ukraine noch verstärkt ⁠habe. "Ich möchte keine Gespräche führen, die zu solchen Ergebnissen führen, sondern ich möchte alle Gespräche unterstützen, die dem Ziel dienen, diesen ‍Krieg zu beenden." Die ‌Europäer wollten dazu beitragen. "Aber wir tun es nur abgestimmt miteinander. Wir tun es nur abgestimmt auch mit der Ukraine, wir tun es abgestimmt mit Amerika." Merz warnte vor "unabgestimmten Einzelmaßnahmen ergreifen, die zum Gegenteil dessen führen, was wir alle gemeinsam erreichen können".

