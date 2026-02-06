NVIDIA Corp. - „make or break”!

„make or break”!
In diesem Jahr driften die Entwicklungen im Technologiesektor mehr und mehr auseinander. Dieses Phänomen spricht für eine gewisse Zerrissenheit des Marktes. Zu dieser Feststellung passt der Kursverlauf der Nvidia-Aktie perfekt. Seit August vergangenen Jahres pendelt der Titel unter dem Strich nur noch seitwärts – zudem schwebt das Damoklesschwert einer drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation definiert durch die Hochs bei 184,48/212,19/193,63 USD über dem Papier. Um die Gefahr einer oberen Umkehr gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, die Nackenlinie des angeführten S-K-S-Musters bei 170,55 USD nicht mehr zu unterschreiten. Damit haben wir schon einmal ein wichtiges Risikolevel herausgearbeitet. Möglicherweise gibt es für den Technologietitel allerdings auch einen charttechnischen Ausweg. Für eine Rückkehr in die Erfolgsspur gilt es, den kurzfristigen Korrekturtrend seit November (akt. bei 186,67 USD) nachhaltig zu überwinden (siehe Chart). Ein nachhaltiger Ausbruch lässt nicht nur die drohende S-K-S-Formation verblassen, sondern legt vielmehr den Grundstein für einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei gut 212,19 USD.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
In diesem Jahr driften die Entwicklungen im Technologiesektor mehr und mehr auseinander. Dieses Phänomen spricht für eine gewisse Zerrissenheit des Marktes. Zu dieser Feststellung passt der Kursverlauf der Nvidia-Aktie perfekt. Seit August vergangenen Jahres pendelt der Titel unter dem Strich nur noch seitwärts – zudem schwebt das Damoklesschwert einer drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation definiert durch die Hochs bei 184,48/212,19/193,63 USD über dem Papier. Um die Gefahr einer oberen Umkehr gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, die Nackenlinie des angeführten S-K-S-Musters bei 170,55 USD nicht mehr zu unterschreiten. Damit haben wir schon einmal ein wichtiges Risikolevel herausgearbeitet. Möglicherweise gibt es für den Technologietitel allerdings auch einen charttechnischen Ausweg. Für eine Rückkehr in die Erfolgsspur gilt es, den kurzfristigen Korrekturtrend seit November (akt. bei 186,67 USD) nachhaltig zu überwinden (siehe Chart). Ein nachhaltiger Ausbruch lässt nicht nur die drohende S-K-S-Formation verblassen, sondern legt vielmehr den Grundstein für einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei gut 212,19 USD.
NVIDIA Corp. (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Advanced Micro Devices - trotz positiver Quartalszahlen starker Kursrückgang
gnubreW04. Feb. · HSBC
HalbleiterkonzernTexas Instruments kauft Chipdesigner Silicon Labs für 7,5 Mrd Dollar04. Feb. · Reuters
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDiese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista