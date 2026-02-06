W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

NVIDIA Corp. - „make or break”!

In diesem Jahr driften die Entwicklungen im Technologiesektor mehr und mehr auseinander. Dieses Phänomen spricht für eine gewisse Zerrissenheit des Marktes. Zu dieser Feststellung passt der Kursverlauf der Nvidia-Aktie perfekt. Seit August vergangenen Jahres pendelt der Titel unter dem Strich nur noch seitwärts – zudem schwebt das Damoklesschwert einer drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation definiert durch die Hochs bei 184,48/212,19/193,63 USD über dem Papier. Um die Gefahr einer oberen Umkehr gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, die Nackenlinie des angeführten S-K-S-Musters bei 170,55 USD nicht mehr zu unterschreiten. Damit haben wir schon einmal ein wichtiges Risikolevel herausgearbeitet. Möglicherweise gibt es für den Technologietitel allerdings auch einen charttechnischen Ausweg. Für eine Rückkehr in die Erfolgsspur gilt es, den kurzfristigen Korrekturtrend seit November (akt. bei 186,67 USD) nachhaltig zu überwinden (siehe Chart). Ein nachhaltiger Ausbruch lässt nicht nur die drohende S-K-S-Formation verblassen, sondern legt vielmehr den Grundstein für einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei gut 212,19 USD.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²



