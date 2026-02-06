Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG 06.02.2026 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG Unternehmen: SYZYGY AG ISIN: DE0005104806 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,70 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Trotz Umsatzrückgang: Rückkehr zu Profitabilität erwartet Nach vorläufigen Zahlen 2025 verzeichnete die SYZYGY AG einen Rückgang der Umsatzerlöse auf 56,84 Mio. EUR (VJ: 69,43 Mio. EUR). Mit der Veröffentlichung der 9-Monatszahlen 2025 hatte das Management bereits einen Umsatzrückgang in Höhe von -17 % prognostiziert, sodass der nun eingetretene Rückgang von -18,1 % etwas stärker als erwartet ausgefallen ist. In unserer zuletzt publizierten Researchstudie (siehe Studie vom 07.11.2025) hatten wir für 2025 ebenfalls leicht höhere Umsatzerlöse in Höhe von 57,63 Mio. EUR prognostiziert. Im Kernmarkt Deutschland liegt ein Umsatzrückgang in Höhe von 18,3 % auf 46,1 Mio. EUR (VJ: 56,5 Mio. EUR) vor. Dies ist insbesondere der anhaltenden Investitionszurückhaltung im Beratungssegment sowie im Performance-Marketing geschuldet. Darüber hinaus waren im Geschäftsjahr 2024 noch Umsätze mit dem damaligen Großkunden Lufthansa enthalten. Parallel dazu kam es bei der polnischen Gesellschaft Ars Thanea im vierten Quartal 2025 bei einzelnen Projekten zu Verschiebungen, was sich im Umsatzrückgang in Höhe von -22,0 % auf 6,4 Mio. EUR (VJ: 8,2 Mio. EUR) widerspiegelt. Lediglich das UK&US-Geschäft zeigte sich auf Gesamtjahresbasis mit einer leichten Umsatzsteigerung von 0,8 % auf 5,1 Mio. EUR stabil und profitierte dabei vom starken Jahresbeginn. Das vorläufige EBIT in Höhe von -1,18 Mio. EUR (VJ: 5,67 Mio. EUR) liegt unter unseren Erwartungen. In der Guidance anlässlich der 9-Monatszahlen 2025 wurde eine EBIT-Marge von 0 % in Aussicht gestellt. Die operative Ergebnisentwicklung war dabei von zusätzlichen Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR im vierten Quartal belastet. Auf Gesamtjahresbasis dürften sich diese damit auf rund 1,3 Mio. EUR summieren. Darüber hinaus führten die leichte Umsatzverfehlung sowie die jeweils negativen Ergebnisse der ausländischen Konzerngesellschaften im vierten Quartal 2025 zu dem negativen EBIT. Ebenfalls nicht erwartet hatten wir die erneute Abschreibung von Firmenwerten, die nach den hohen Abschreibungen der vergangenen drei Geschäftsjahre (2022: 11,41 Mio. EUR; 2023: 4,74 Mio. EUR; 2024: 16,64 Mio. EUR) auch im Jahr 2025 mit 4,70 Mio. EUR das Ergebnis signifikant belastet haben. Das aktuell schwierige Marktumfeld in Deutschland und Großbritannien haben zu einer Anpassung der Businesspläne und folglich zur Goodwill-Anpassung geführt. Nach Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Firmenwertabschreibungen liegt das EBIT mit -5,87 Mio. EUR (VJ: -10,98 Mio. EUR) erneut deutlich im negativen Bereich. Damit weist die Gesellschaft ein negatives Nachsteuerergebnis in Höhe von -5,70 Mio. EUR (VJ: -13,16 Mio. EUR) aus. Positiv hervorzuheben ist der zum Jahresende typischerweise hohe operative Cashflow in Höhe von 5,2 Mio. EUR (VJ: 9,6 Mio. EUR), der allerdings unter dem Vorjahreswert lag. Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen hat das Management der SYZYGY AG erstmals eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Bei erwarteten Umsätzen in Höhe von rund 50 Mio. EUR wird eine weitere rückläufige Entwicklung der Umsatzerlöse erwartet. Das EBIT soll zwischen 3 % und 4 % liegen. Damit sollten die ergriffenen Kostensparmaßnahmen sowie der Wegfall der Restrukturierungsaufwendungen zu einer überproportionalen Ergebnisentwicklung beitragen. Unserer Ansicht nach enthält diese Prognose niedrigere Budgetabrufe bei bestehenden Kunden, die nicht durch entsprechende Neuaufträge kompensiert werden können. Angesichts der aktuell herausfordernden Konjunkturlage, die branchenübergreifend zu einem deutlichen Rückgang der Neuausschreibungen führt, dürfte dies ein realistisches Szenario sein. Entsprechend passen wir unsere Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr an: Wir rechnen mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 50,00 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 58,20 Mio. EUR) und bei einer EBIT-Marge von 3,0 % mit einem EBIT von 1,50 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 1,76 Mio. EUR). Auf dieser niedrigeren Basis aufbauend passen wir auch unsere Schätzungen für das kommende Geschäftsjahr 2027 nach unten an. Wir erwarten nun Umsatzerlöse in Höhe von 53,02 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 61,69 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 2,67 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 3,89 Mio. EUR). Die starke Anpassung der Prognose bietet eine niedrigere Basis für die Stetigkeitsphase unseres DCF-Bewertungsmodells, im Rahmen dessen wir ein neues Kursziel von 2,70 EUR (bisher: 4,15 EUR) ermittelt haben. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c96afce8b6332c279772c21291720d39

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Fertigstellung: 06.02.2026 (11:02 Uhr) Erste Weitergabe: 06.02.2026 (12:00 Uhr) 