Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG

06.02.2026 / 12:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG

     Unternehmen:               SYZYGY AG
     ISIN:                      DE0005104806

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,70 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Trotz Umsatzrückgang: Rückkehr zu Profitabilität erwartet

Nach vorläufigen Zahlen 2025 verzeichnete die SYZYGY AG einen Rückgang der
Umsatzerlöse auf 56,84 Mio. EUR (VJ: 69,43 Mio. EUR). Mit der Veröffentlichung
der 9-Monatszahlen 2025 hatte das Management bereits einen Umsatzrückgang in
Höhe von -17 % prognostiziert, sodass der nun eingetretene Rückgang von
-18,1 % etwas stärker als erwartet ausgefallen ist. In unserer zuletzt
publizierten Researchstudie (siehe Studie vom 07.11.2025) hatten wir für
2025 ebenfalls leicht höhere Umsatzerlöse in Höhe von 57,63 Mio. EUR
prognostiziert.

Im Kernmarkt Deutschland liegt ein Umsatzrückgang in Höhe von 18,3 % auf
46,1 Mio. EUR (VJ: 56,5 Mio. EUR) vor. Dies ist insbesondere der anhaltenden
Investitionszurückhaltung im Beratungssegment sowie im Performance-Marketing
geschuldet. Darüber hinaus waren im Geschäftsjahr 2024 noch Umsätze mit dem
damaligen Großkunden Lufthansa enthalten. Parallel dazu kam es bei der
polnischen Gesellschaft Ars Thanea im vierten Quartal 2025 bei einzelnen
Projekten zu Verschiebungen, was sich im Umsatzrückgang in Höhe von -22,0 %
auf 6,4 Mio. EUR (VJ: 8,2 Mio. EUR) widerspiegelt. Lediglich das UK&US-Geschäft
zeigte sich auf Gesamtjahresbasis mit einer leichten Umsatzsteigerung von
0,8 % auf 5,1 Mio. EUR stabil und profitierte dabei vom starken Jahresbeginn.

Das vorläufige EBIT in Höhe von -1,18 Mio. EUR (VJ: 5,67 Mio. EUR) liegt unter
unseren Erwartungen. In der Guidance anlässlich der 9-Monatszahlen 2025
wurde eine EBIT-Marge von 0 % in Aussicht gestellt. Die operative
Ergebnisentwicklung war dabei von zusätzlichen Restrukturierungsaufwendungen
in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR im vierten Quartal belastet. Auf
Gesamtjahresbasis dürften sich diese damit auf rund 1,3 Mio. EUR summieren.
Darüber hinaus führten die leichte Umsatzverfehlung sowie die jeweils
negativen Ergebnisse der ausländischen Konzerngesellschaften im vierten
Quartal 2025 zu dem negativen EBIT.

Ebenfalls nicht erwartet hatten wir die erneute Abschreibung von
Firmenwerten, die nach den hohen Abschreibungen der vergangenen drei
Geschäftsjahre (2022: 11,41 Mio. EUR; 2023: 4,74 Mio. EUR; 2024: 16,64 Mio. EUR)
auch im Jahr 2025 mit 4,70 Mio. EUR das Ergebnis signifikant belastet haben.
Das aktuell schwierige Marktumfeld in Deutschland und Großbritannien haben
zu einer Anpassung der Businesspläne und folglich zur Goodwill-Anpassung
geführt. Nach Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen
Firmenwertabschreibungen liegt das EBIT mit -5,87 Mio. EUR (VJ: -10,98 Mio. EUR)
erneut deutlich im negativen Bereich. Damit weist die Gesellschaft ein
negatives Nachsteuerergebnis in Höhe von -5,70 Mio. EUR (VJ: -13,16 Mio. EUR)
aus. Positiv hervorzuheben ist der zum Jahresende typischerweise hohe
operative Cashflow in Höhe von 5,2 Mio. EUR (VJ: 9,6 Mio. EUR), der allerdings
unter dem Vorjahreswert lag.

Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen hat das Management der
SYZYGY AG erstmals eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026
vorgelegt. Bei erwarteten Umsätzen in Höhe von rund 50 Mio. EUR wird eine
weitere rückläufige Entwicklung der Umsatzerlöse erwartet. Das EBIT soll
zwischen 3 % und 4 % liegen. Damit sollten die ergriffenen
Kostensparmaßnahmen sowie der Wegfall der Restrukturierungsaufwendungen zu
einer überproportionalen Ergebnisentwicklung beitragen. Unserer Ansicht nach
enthält diese Prognose niedrigere Budgetabrufe bei bestehenden Kunden, die
nicht durch entsprechende Neuaufträge kompensiert werden können. Angesichts
der aktuell herausfordernden Konjunkturlage, die branchenübergreifend zu
einem deutlichen Rückgang der Neuausschreibungen führt, dürfte dies ein
realistisches Szenario sein.

Entsprechend passen wir unsere Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr
an: Wir rechnen mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 50,00 Mio. EUR (bisherige
Schätzung: 58,20 Mio. EUR) und bei einer EBIT-Marge von 3,0 % mit einem EBIT
von 1,50 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 1,76 Mio. EUR). Auf dieser niedrigeren
Basis aufbauend passen wir auch unsere Schätzungen für das kommende
Geschäftsjahr 2027 nach unten an. Wir erwarten nun Umsatzerlöse in Höhe von
53,02 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 61,69 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von
2,67 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 3,89 Mio. EUR).

Die starke Anpassung der Prognose bietet eine niedrigere Basis für die
Stetigkeitsphase unseres DCF-Bewertungsmodells, im Rahmen dessen wir ein
neues Kursziel von 2,70 EUR (bisher: 4,15 EUR) ermittelt haben. Wir vergeben
weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c96afce8b6332c279772c21291720d39

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellung: 06.02.2026 (11:02 Uhr)
Erste Weitergabe: 06.02.2026 (12:00 Uhr)

