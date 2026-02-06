Islamabad, 06. Feb (Reuters) - Bei einem Selbstmordanschlag auf eine schiitische Moschee in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind ⁠am Freitag ‍mindestens 31 Menschen getötet worden.

Etwa 169 Personen wurden verletzt, wie zwei Polizeivertreter der ‌Nachrichtenagentur Reuters mitteilten. Die Explosion ereignete sich während des Freitagsgebets. Der Attentäter ‍sei am Eingang der Moschee gestoppt worden, bevor er seine Bombe gezündet habe, hieß es von Sicherheitskräften, die nicht namentlich genannt werden wollten.

Bilder vom Tatort zeigten blutüberströmte Körper auf ‍dem Teppichboden der Moschee, umgeben ⁠von Glassplittern und Trümmern. Anschläge sind in der stark bewachten Hauptstadt selten, obwohl Pakistan in den ‍vergangenen Jahren eine zunehmende Welle von Gewalt durch Extremisten erlebt hat.

Schiiten, die ⁠in dem mehrheitlich sunnitischen Land eine Minderheit sind, waren in der Vergangenheit wiederholt Ziel von Anschlägen. Dazu gehören auch Angriffe der ‍sunnitisch-islamistischen Extremistengruppe Tehreek-e-Taliban ‌Pakistan (TTP), die Schiiten als Ketzer betrachtet. Erst am 11. November waren bei einem Selbstmordanschlag in Islamabad zwölf Menschen getötet und 27 weitere verletzt worden. Zu diesem Anschlag, der nach pakistanischen Angaben von einem afghanischen Staatsbürger verübt wurde, hat sich bislang keine Gruppe bekannt.

