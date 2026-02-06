Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Epstein-Skandal
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Epstein-Skandal:
"Wirtschaftlich dürfte der Bank aus den neuen Epstein-Akten kaum weiterer Schaden entstehen, und die Börse ist normalerweise nicht die richtige Instanz, um moralische Schuld zu bewerten. Aber offenbar machen die Investoren bei der Deutschen Bank eine Ausnahme - das ist rational und richtig. Denn die Verstrickung der Bank mit dem Sexualstraftäter zeugt von einer derart abschreckenden Mischung aus Fahrlässigkeit und Skrupellosigkeit, dass sie das Vertrauen in das Institut bis heute erschüttert."/DP/jha
