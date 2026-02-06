Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum New-Start-Vertrag

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum New-Start-Vertrag:

"Ob Donald Trump den New-Start-Vertrag wirklich kennt, ist nicht bekannt. Sicher ist allerdings, dass der US-Präsident das Vertragswerk für schlecht hält. Das wiederum könnte aber auch daran liegen, dass er von seinen beiden Amtsvorgängern Barack Obama und Joe Biden ausgehandelt wurde. Doch hinter der Ablehnung der USA, das Vertragswerk mit Russland zu verlängern, verbergen sich keineswegs nur persönliche Gründe. Trump möchte China in die Verhandlungen einbeziehen, weil das Land zwar über ein vergleichsweise kleines, aber stetig wachsendes Atomwaffen-Arsenal verfügt. Das ist nicht unvernünftig, weil die Amerikaner ja bekanntlich in China eine größere strategische Bedrohung sehen als in Russland."/yyzz/DP/he