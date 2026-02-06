Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' über Sanierungsstau bei Deutscher Bahn
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" über Sanierungsstau bei der Deutschen Bahn:
"Wie bei den anderen Projekten stellt sich die Frage, was man dafür bekommt. Die Zahlen für den Tausch von Gleisen, Weichen und Oberleitung mögen sich beeindruckend lesen. Aber eine Kapazitätssteigerung auf einer der verkehrsreichsten Strecken im Freistaat wird es nicht geben, das schließt die DB selbst aus ..."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDiese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista