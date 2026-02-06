Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu den Olympischen Winterspielen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu den Olympischen Winterspielen:

"Nach den Gigantismus-Spielen in Sotschi, die knapp 45 Milliarden Euro verschlungen haben sollen, in Pyeongchang, wo etliche Bauruinen zurückblieben, und in Peking, als es zudem noch um Corona und Menschenrechte ging, führen die kritischen Themen von 2026 beim IOC zu keinerlei Verdruss. Zumal wirkliches Ungemach erst in der Zukunft droht. Vor 70 Jahren fanden in Cortina erstmals Winterspiele statt. Seitdem ist dort die Temperatur im Februar im Mittel um 3,6 (!) Grad gestiegen, zudem gibt es pro Jahr 41 Frosttage weniger. Stimmen die Prognosen, dann werden 2050 weltweit nur noch elf Regionen in der Lage sein, ohne massive künstliche Beschneiung große Sportereignisse auszutragen. Sind Olympische Winterspiele schon bald Schnee von gestern?"/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse
Friedrich Merz dringt auf EU-Kapitalmarkt02. Feb. · dpa-AFX
Friedrich Merz dringt auf EU-Kapitalmarkt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietet04. Feb. · onvista
Alle Premium-News