Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Merz in Saudi-Arabien

dpa-AFX · Uhr
ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Merz in Saudi-Arabien:

"Aber Salman - oder MBS, wie er genannt wird - ist nicht nur ein reicher Königssohn, sondern auch De-facto-Herrscher in Saudi-Arabien. Einem Land also, das aufgrund seines Wohlstands und seiner Zukunftspläne für Deutschland wichtig ist. Längst geht es nicht mehr nur um Öl und Gas, sondern um Investitionen und Absatzmärkte. Knallharte Interessenspolitik also, ein Verrat an der Moral? Ein bisschen schon. Doch gänzlich verdammen kann man den Kanzler dafür nicht. Was soll er tun, wenn er die Mittelmacht Deutschland im globalen Spiel und die heimische Wirtschaft am Laufen halten will?"/DP/jha

