Regierung weist Grünen-Kritik zur Haushaltsführung zurück - Verfassungsklage?

Berlin, 06. Feb (Reuters) - Die schwarz-rote Bundesregierung hat Kritik der Grünen an ihrer Haushaltsführung zurückgewiesen. "Der Bundeshaushalt 2025 ist verfassungskonform", sagte ⁠ein Sprecher des ‍SPD-geführten Finanzministeriums am Freitag in Berlin. Die Grünen werfen der Koalition vor, Milliarden aus dem neuen, ‌500 Milliarden Euro schweren Sondertopf zur Modernisierung der Infrastruktur zu verschwenden und für Wahlgeschenke ‍wie die Mütterrente oder eine niedrigere Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants zu verwenden. Eine mögliche Verfassungsbeschwerde steht damit im Raum.

Der Sprecher des Finanzministeriums sagte, man werde die weiteren Entwicklungen abwarten, sei aber auf eine mögliche Klage in ‍Karlsruhe vorbereitet. Es gebe die Vorgabe, ⁠dass die Investitionsquote bei über zehn Prozent liegen müsse. Diese werde in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung eingehalten.

Grünen-Haushaltsexperte Sebastian Schäfer verwies ‍auf zwei Rechtsgutachten, die seine Fraktion in Auftrag gegeben hat. Sie bestätigten die Position seiner ⁠Partei. "Das Sondervermögen wird an vielen Stellen genutzt, um Haushaltslöcher zu schließen. Die Investitionsquote wird verfälschend berechnet." Die Mittel würden nicht ausreichend für zusätzliche Investitionen genutzt. "Die Haushaltsgesetze ‍für 2025 und 2026 ‌verstoßen gegen die Verfassung."

Die Grünen hatten im Parlament für die Grundgesetzänderungen gestimmt, um den schuldenfinanzierten Infrastruktur-Topf einzurichten. Sie hatten darauf vertraut, dass die Gelder vollständig für zusätzliche Investitionen verwendet werden. Aus den Rechtsgutachten für die Grünen geht auch hervor, dass die Chancen für eine Verfassungsklage mit Risiken verbunden wären und keine hohen Erfolgschancen bestünden.

