Renault will gegen deutsches Patent-Urteil vorgehen

Reuters · Uhr
Düsseldorf, 06. Feb (Reuters) - Der französische Autobauer Renault will gegen eine ⁠Entscheidung des ‍Landgerichts München in einem Patentstreit mit dem US-Techunternehmen ‌Broadcom vorgehen. Renault könne das Urteil des Gerichts ‍nicht nachvollziehen und werde dagegen vorgehen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die "Wirtschaftswoche" hatte zuvor berichtet, Renault habe in ‍dem juristischen Streit von ⁠dem Landgericht München 1 eine Schlappe erlitten. Dem Unternehmen sei ‍der Verkauf seiner Modelle Megane und Clio bis auf ⁠Weiteres verboten worden, so der Bericht. Broadcom hatte Renault wegen der Verletzung eines seiner ‍Patente ‌für die Datenübertragung Ethernet verklagt. Vom Landgericht und von Broadcom war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

(Bericht von Dominique Patton und Kirsti Knolle, bearbeitet von Matthias Inverardi . Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

