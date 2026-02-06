RWE baut in Emiraten Energiepartnerschaften aus

Abu Dhabi, 06. Feb (Reuters) - Der Energiekonzern RWE will seine Partnerschaften ⁠mit den ‍Vereinigten Arabischen Emiraten im Energiebereich weiter ausbauen.

Hierzu unterzeichnete ‌Konzernchef Markus Krebber am Freitag im Beisein ‍von Bundeskanzler Friedrich Merz mehrere Absichtserklärungen, wie RWE mitteilte. RWE und die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) hätten ‍vereinbart, Möglichkeiten für ⁠die Lieferung von Flüssiggas (LNG) nach Deutschland und in weitere europäische ‍Märkte auszuloten. Mit dem Masdar-Konzern sollten Investitionen in ⁠Batteriespeicher in Deutschland ausgelotet werden. Die Vereinbarungen zielten darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen ‍RWE ‌und den Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bis 2030 und darüber hinaus zu vertiefen.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

