Siemens und Stadler bauen S-Bahnen für Kopenhagen für 3 Mrd Euro

München, 06. Feb (Reuters) - Siemens und der schweizerische Rivale Stadler Rail bauen gemeinsam eine neue Flotte von S-Bahnen für die dänische ⁠Hauptstadt Kopenhagen.

Siemens Mobility ‍bezifferte den Auftrag, der auch einen 30-jährigen Instandhaltungs-Vertrag enthält, auf rund drei Milliarden Euro. Siemens und ‌Stadler liefern von 2032 an zunächst 226 vierteilige Züge, dazu kommt eine Option auf ‍100 weitere. Die vollautomatisierten Züge kommen auch ohne Fahrer aus, nachdem Siemens einem 2024 unterzeichneten Vertrag gemäß das gesamte Netz mit neuer Signaltechnik ausgerüstet haben wird. "Dieser Auftrag schafft das weltweit größte offene Bahnsystem mit automatisiertem Zugbetrieb", sagte ‍Siemens-Mobility-Chef Michael Peter.

Die ersten Züge von Siemens ⁠und Stadler Rail sollen 2032 an die dänischen Staatsbahnen (DSB) ausgeliefert werden, die letzten 2040. Es sei der größte Auftrag in ‍der 90-jährigen Geschichte der Kopenhagener S-Bahn, erklärte DSB-Chef Flemming Jensen. Die DSB wollen mit den ⁠neuen, 56 Meter langen Zügen mit 120 Sitz- und 300 Stehplätzen den Takt in dem 170 Kilometer langen Netz in und um Kopenhagen erhöhen. Die S-Bahn ‍könne damit bis zu zehn ‌Millionen zusätzliche Fahrten pro Jahr anbieten. Das Netz wird derzeit von 111 Millionen Fahrgästen im Jahr genutzt.

Siemens Mobility übernimmt als Konsortialführer die elektrische Ausrüstung einschließlich Antriebs- und Bremstechnik, Bordstromversorgung, Fahrzeug- und Zugsteuerung, Fahrgastinformationssystem sowie Drehgestelle. Stadler liefert die Wagenkästen, die Kupplungen, die gesamte Innenausstattung und Sitze, Klimaanlagen sowie Türen und übernimmt die Endmontage der Züge.

(Bericht von Alexander Hübner, ⁠redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)