efiag Emissions und Finanz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG - Jahresergebnis 2025

06.02.2026 / 07:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung vom 06.02.2026

Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, Lüterswil veröffentlicht ihr Jahresergebnis per 31.12.2025.

Die offizielle Medienmitteilung können mit dem unten angebrachten Link eingesehen werden.

Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, Lüterswil ist Trägerbank der EFIAG Emissions- und Finanz AG und hat von dieser Darlehen aus folgenden Emissionen bezogen:

EmissionsbetragZinsLaufzeitValorDarlehensbetragAnteil
CHF 100 Mio.0.375%06.05.2021 - 06.05.2026110.567.270CHF 4 Mio.4.00%
CHF 100 Mio.2.650%06.06.2023 - 06.06.2028126.488.738CHF 5 Mio.5.00%

Weitere Informationen zur Trägerbank sind unter www.slbucheggberg.ch oder auf der Homepage der efiag abrufbar.

Kontakt für Investoren
Curchod Bernhard, Direktwahl: +41 32 624 16 42, info@efiag.ch

Über uns
Die EFIAG Emissions- und Finanz AG ist eine Emissionsgesellschaft getragen von 18 inlandorientierten Banken. Ihr ausschliesslicher Zweck ist die Emission von Anleihensobligationen und die Weitergabe dieser Gelder in Form von Darlehen an die Trägerbanken. Die Trägerbanken erhalten via die EFIAG Zugang zum Schweizerischen Kapitalmarkt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.efiag.ch

Sprache:Deutsch
Unternehmen:efiag Emissions und Finanz AG
Westbahnhofstrasse 11
4502 Solothurn
Schweiz
Telefon:+41 32 624 16 42
E-Mail:info@efiag.ch
Internet:efiag.ch
ISIN:CH0270982587
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt; SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2272438
