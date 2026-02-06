Chartzeit Eilmeldung

Strategiewechsel im Investment-Depot: Warum ich jetzt konsequent umsteuere

onvista
Ein Aktienkurs ist vor einem Dollar-Schein zu sehen.
Quelle: Adobe.com/Dilok

Nach starken Jahren gerät unser Investment-Depot 2026 spürbar unter Druck – und das hat weniger mit schlechten Unternehmen zu tun, als mit einem Markt, der sich fundamental verändert hat. Die aktuelle Berichtssaison zeigt klar: Viele Aktien bewegen sich nicht mehr nach Zahlen und Fakten, sondern nach Stimmung, Erwartungen und Angst. Genau deshalb ziehe ich jetzt die Konsequenzen und stelle die Strategie im Depot neu auf. Was sich konkret ändert, welche Regeln künftig gelten und welche ersten Schritte ich bereits einleite, erfahren Abonnenten im vollständigen Artikel.

