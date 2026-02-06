Streit über Nobelpreis für Trump: US-Botschafter bricht mit Polens Parlamentschef

Warschau, 05. Feb (Reuters) - Der US-Botschafter in Warschau hat im Streit um die Unterstützung für Donald Trumps ⁠Friedensnobelpreis-Ambitionen den ‍Kontakt zum polnischen Parlamentspräsidenten Wlodzimierz Czarzasty abgebrochen.

Tom Rose warf Czarzasty am Donnerstag auf ‌der Plattform X vor, den US-Präsidenten beleidigt zu haben. Ab sofort ‍werde es keine "Geschäfte, Kontakte oder Kommunikation" mehr mit dem Parlamentspräsidenten geben, schrieb Rose. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk wies den Botschafter daraufhin zurecht. "Verbündete sollten sich respektieren und nicht belehren", ‍schrieb Tusk auf X. "Zumindest verstehen ⁠wir hier in Polen Partnerschaft so."

Czarzasty, der der Linkspartei angehört, hatte am Montag erklärt, Trump verfolge ‍eine "Politik der Stärke" und destabilisiere internationale Organisationen. Er werde daher eine Initiative ⁠zur Nominierung Trumps für den Friedensnobelpreis 2026 nicht mittragen. Während Czarzasty am Donnerstag auf X erklärte, er bedauere die Reaktion des ‍Botschafters, halte aber ‌an seiner Haltung fest, kam Kritik aus dem Lager des nationalkonservativen Präsidenten Karol Nawrocki. Die Regierungskoalition habe einen Parlamentspräsidenten gewählt, der die Bedeutung von Bündnissen nicht verstehe, sagte ein Sprecher Nawrockis der Nachrichtenagentur PAP.

(Bericht von Anna Wlodarczak-Semczuk; Bearbeitet von Scot W. Stevenson; Redigiert von Isabelle Noack; Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)