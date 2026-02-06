TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Februar 2026

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. Februar 2026

 
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen
07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen
07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen
12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen
12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig)
08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025
08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25 
08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25
08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25
14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25

SONSTIGE TERMINE
DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M.

CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Das könnte dich auch interessieren

TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Februar 2026gestern, 06:05 Uhr · dpa-AFX
TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Februar 2026gestern, 17:34 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietet04. Feb. · onvista
Alle Premium-News