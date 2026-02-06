TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen 07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen 07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen 12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen 12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025 08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25 08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25 08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M. CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi