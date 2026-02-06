TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Februar 2026

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. Februar 2026

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen
18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close Call 2025

USA: Loews, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
08:00 NOR: BIP Q4/25
09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26

SONSTIGE TERMINE
DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen
Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen.

DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Das könnte dich auch interessieren

TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Februar 2026gestern, 06:05 Uhr · dpa-AFX
TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Februar 2026gestern, 17:34 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista
Alle Premium-News