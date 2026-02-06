TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen 18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close Call 2025 USA: Loews, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25 00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25 08:00 NOR: BIP Q4/25 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen. DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

