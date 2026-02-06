Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 30 January 2026 to 05 February 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/01/2026
|
FR0013230612
|
1 653
|
16.1207
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/01/2026
|
FR0013230612
|
513
|
16.1117
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/02/2026
|
FR0013230612
|
1 514
|
16.1444
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/02/2026
|
FR0013230612
|
548
|
16.1593
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/03/2026
|
FR0013230612
|
801
|
15.9877
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/03/2026
|
FR0013230612
|
2 094
|
15.9930
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/04/2026
|
FR0013230612
|
622
|
16.1620
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/04/2026
|
FR0013230612
|
1 772
|
16.1529
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/05/2026
|
FR0013230612
|
870
|
16.1084
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/05/2026
|
FR0013230612
|
3 032
|
16.1191
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/05/2026
|
FR0013230612
|
110
|
15.9800
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/05/2026
|
FR0013230612
|
110
|
15.9800
|
AQEU
|
|
|
|
TOTAL
|
13 639
|
16.0998
|
