Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 30 January 2026 to 05 February 2026

Business Wire · Uhr
Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/01/2026

FR0013230612

1 653

16.1207

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/01/2026

FR0013230612

513

16.1117

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/02/2026

FR0013230612

1 514

16.1444

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/02/2026

FR0013230612

548

16.1593

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/03/2026

FR0013230612

801

15.9877

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/03/2026

FR0013230612

2 094

15.9930

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/04/2026

FR0013230612

622

16.1620

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/04/2026

FR0013230612

1 772

16.1529

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/05/2026

FR0013230612

870

16.1084

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/05/2026

FR0013230612

3 032

16.1191

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/05/2026

FR0013230612

110

15.9800

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/05/2026

FR0013230612

110

15.9800

AQEU

 

 

 

TOTAL

13 639

16.0998

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260206235914/en/

Tikehau Capital

