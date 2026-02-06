Trump wirbt für Wiederwahl von Ungarns Regierungschef Orban

Washington, 05. Feb (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor ⁠Orban ‍vor der Parlamentswahl am 12. April seine Unterstützung zugesichert.

Orban ‌sei eine "wahrhaft starke und mächtige Führungspersönlichkeit", schrieb Trump ‍am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hätten dank Orban unter seiner Regierung ‍einen neuen Höhepunkt erreicht. ⁠Trump hatte Orban bereits 2022 unterstützt und erklärte, es sei ‍ihm eine Ehre, dies erneut zu tun. Der ⁠ungarische Regierungschef steht vor der größten Herausforderung seit seinem Wahlsieg 2010: Umfragen zufolge liegt ‍die ‌Mitte-Rechts-Partei Tisza derzeit vor seiner Partei Fidesz.

