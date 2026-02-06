US-Verbraucherlaune so gut wie seit August 2025 nicht mehr

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar überraschend aufgehellt. Das Barometer ⁠für das ‍Verbrauchervertrauen stieg auf 57,3 Punkte, nach 56,4 Zählern im Januar, wie die ‌Universität Michigan am Freitag zu ihrer Umfrage mitteilte. Dies ist das ‍höchste Niveau seit August 2025. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 55,0 erwartet.

Das allgemeine Stimmungsniveau bleibe dennoch sehr niedrig, erläuterte Joanne Hsu, die für die ‍Verbraucherumfragen zuständig ist. Die Sorgen ⁠um die Belastung der persönlichen Finanzen durch hohe Preise und das erhöhte Risiko von Arbeitsplatzverlusten ‍seien weiterhin weit verbreitet.

Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate rechnen ⁠die Verbraucher laut der Universität Michigan mit einer Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 3,5 Prozent. Dies ist der niedrigste ‍Wert seit ‌der Befragung vom Januar 2025. Im Januar 2026 hatten die Konsumenten noch 4,0 Prozent veranschlagt. In den USA hat sich die Inflation zuletzt stabilisiert: Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember wie bereits im Vormonat um 2,7 Prozent.