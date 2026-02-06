Verkehrsministerium: Zu viele Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter, nicht hinnehmbar

Berlin, 06. Feb (Reuters) - Das Bundesverkehrsministerium will nach der Tötung des Zugbegleiters Serkan C. nicht zur Tagesordnung übergehen.

Ein Sprecher des Ministeriums sagte am Freitag ⁠in Berlin, ‍in den ersten zehn Monaten 2025 seien 2987 Mitarbeiter der Deutschen Bahn Opfer von Straftaten geworden. Darunter seien unter ‌anderem 1148 Fälle von Bedrohungen, 1231 Körperverletzungen und 324 Fälle schwerer Körperverletzung gewesen. "Das ist natürlich ‍nicht hinnehmbar." Es würden Gespräche geführt und Ideen für Gegenmaßnahmen gesammelt, ergänzte der Sprecher. Es gehe in die Richtung, dass Zugbegleiter immer zu zweit unterwegs sein sollten.

Bahn-Chefin Evelyn Palla hatte am Donnerstag erklärt, zu einem Sicherheitsgipfel nach Berlin einladen zu wollen. Der genaue ‍Termin steht noch nicht fest. Nächste ⁠Woche gilt als möglich. Palla will Vertreter von Bund und Ländern, des Verkehrsministeriums, der Bundespolizei, der Gewerkschaften und aus allen Teilen der Bahnbranche an ‍einem Tisch zusammenbringen.

Serkan C. wurde am Montagabend auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken von einem ⁠Fahrgast ohne Ticket schwer verletzt und verstarb kurz danach. Er hatte im Regionalverkehr Fahrkarten kontrolliert. Die Eisenbahngewerkschaft EVG verweist seit Jahren auf steigende Übergriffe gegen das Personal und hat einen ‍besseren Schutz der Bahn-Mitarbeiter gefordert.

Innenpolitiker ‌der SPD-Fraktion im Bundestag fordern eine Verstaatlichung der DB Sicherheit GmbH und eine Bündelung der Aufgaben bei der Bundespolizei. Dies geht laut "Süddeutscher Zeitung" aus einem Positionspapier der Partei hervor, das aber bereits vor dem tödlichen Angriff auf den Zugbegleiter verfasst wurde. Die Sicherheitsaufgaben im Bereich kritischer Infrastruktur sollten langfristig verlässlich und bundeseinheitlich organisiert werden, heißt es darin. Die Bahn-Tochter kommt inklusive Subunternehmen auf etwa 5000 Beschäftigte.

