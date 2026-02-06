Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch im Dax zeichnet sich am Freitag zunächst ein unveränderter Handelsauftakt ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem regulären Xetra-Start fünf Punkte tiefer bei 24.486 Punkten.. Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich bereits auf fast 24.272 Punkte gesackt, fing sich aber knapp über dem Jahrestief. Im nachbörslichen Handel zeigt sich mit dem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon nun aber, wie hartnäckig gerade die KI-Sorgen der Anleger sind. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken.

USA: Deutliche Verluste

Technologieaktien in den USA haben am Donnerstag erneut einen schweren Stand gehabt. Dieses Mal zogen ihre Verluste zudem auch den überwiegend mit Standardwerten bestückten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach unten. Der Dow büßte 1,20 Prozent auf 48.908,72 Zähler ein, hatte allerdings am Dienstag ein Rekordhoch erreicht.

Die Verunsicherung rund um Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) setzte sich fort. Verstärkt wurde sie durch die Ankündigung weiterer massiver Investitionen der Google-Mutter Alphabet im Wettlauf der KI-Entwickler. Im Fokus standen obendrein erneut schwache Daten vom Arbeitsmarkt.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.908 - 1,20 Prozent &P 500 6.798 - 1,23 Prozent Nasdaq 22.540 - 1,59 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Die schwache Verfassung der US-Aktienmärkte mit schwächelnden Technologiewerten drückte auch in Asien auf die Stimmung der Anleger.

Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um 0,2 Prozent nach und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um rund ein Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte hingegen um 0,6 Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 54.253 + 0,60 Prozent Hang Seng 26.885 - 0,98 Prozent CSI 300 4.646 - 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,80 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,84 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,18 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 68,29 USD + 0,51 USD WTI 64,06 USD + 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 890 (848) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 59 (61) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 835 (790) EUR - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX