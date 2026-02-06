Vorbörse 06.02.2026

Dax startet nach schwachen US-Vorgaben unverändert

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch im Dax zeichnet sich am Freitag zunächst ein unveränderter Handelsauftakt ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem regulären Xetra-Start fünf Punkte tiefer bei 24.486 Punkten.. Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich bereits auf fast 24.272 Punkte gesackt, fing sich aber knapp über dem Jahrestief. Im nachbörslichen Handel zeigt sich mit dem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon nun aber, wie hartnäckig gerade die KI-Sorgen der Anleger sind. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken.

USA: Deutliche Verluste

Technologieaktien in den USA haben am Donnerstag erneut einen schweren Stand gehabt. Dieses Mal zogen ihre Verluste zudem auch den überwiegend mit Standardwerten bestückten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach unten. Der Dow büßte 1,20 Prozent auf 48.908,72 Zähler ein, hatte allerdings am Dienstag ein Rekordhoch erreicht.

Die Verunsicherung rund um Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) setzte sich fort. Verstärkt wurde sie durch die Ankündigung weiterer massiver Investitionen der Google-Mutter Alphabet im Wettlauf der KI-Entwickler. Im Fokus standen obendrein erneut schwache Daten vom Arbeitsmarkt.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.908- 1,20 Prozent
S&P 5006.798- 1,23 Prozent
Nasdaq 22.540- 1,59 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Die schwache Verfassung der US-Aktienmärkte mit schwächelnden Technologiewerten drückte auch in Asien auf die Stimmung der Anleger.

Trading-Impuls
Diese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern · 15:00 Uhr · onvista
Dax Logo

Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um 0,2 Prozent nach und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um rund ein Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte hingegen um 0,6 Prozent zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22554.253+ 0,60 Prozent
Hang Seng26.885- 0,98 Prozent
CSI 3004.646- 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,80- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,84+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,18+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1799- 0,31  Prozent
Dollar in Yen156,84+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,04+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent68,29 USD+ 0,51 USD
WTI64,06 USD+ 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 890 (848) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 59 (61) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 835 (790) EUR - 'BUY'  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
U
US Tech 100
D
Dow Jones
Ö
Ölpreis Brent
Eurokurs (Euro / Dollar)
S
S&P 500
Alphabet A
Amazon
N
NASDAQ 100
Siemens
N
Nikkei
Alphabet C
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Siemens Healthineers
Rational
Ö
Ölpreis WTI
Dow
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
Barclays
$
US Dollar/Japanischer Yen
D
DAX (Kursindex)

