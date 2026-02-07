Bitcoin im Stresstest: Zinsen, Geldpolitik und die Zukunft von digitalem Geld | Mit @Blocktrainer

Krypto-Webinar mit Richy im Anlegerclub ► https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/eventkalender/#nachgefragt



► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

📲 Einfach, smart und zuverlässig mit BISON: https://bit.ly/38HtlaK

🏛️ Zertifikate & ETNs auf Bitcoin & Co finden: https://bit.ly/32dMIHp



► Darum geht's im Video:

Wie stark wird der Bitcoin-Kurs von externen Faktoren beeinflusst – und welche Rolle spielt Geldpolitik dabei? In diesem Video analyisieren Roman Reher (@Blocktrainer) und Richard “Richy” Dittrich (Börse Stuttgart Group) die aktuellen Marktbewegungen von Bitcoin und ordnen sie im Kontext geopolitischer Spannungen, Zinsentscheidungen und globaler Geldpolitik ein.



Im Mittelpunkt steht Bitcoin nicht nur als spekulativer Vermögenswert, sondern als Technologie und langfristige Wette gegen das bestehende Fiat-System. Sie sprechen über Vertrauen in Geld, die Bedeutung von Dezentralität und warum auch steigende institutionelle Investments die Grundprinzipien von Bitcoin nicht verändern.



Timestamps:

00:00 ► Marktanalyse und Bitcoin-Kursbewegungen

02:57 ► Einfluss externer Faktoren auf Bitcoin

06:00 ► Zins- und Geldpolitik in den USA

08:56 ► Bitcoin als Technologie und Wette gegen Fiat-System

12:00 ► Zukunft von Bitcoin und Stablecoins

14:59 ► Bitcoin und die Rolle der KI

17:47 ► Abschluss und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestutt...

📷 Instagram: https://www.instagram.com/bisonapp/

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 06.02.2026 um 16:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.