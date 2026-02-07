EQS-News: Indiens Nr. 1 Bildungsinstitut IIT Madras erweitert globalen Fußabdruck durch strategische deutsche Partnerschaften

EQS-News: IIT Madras / Schlagwort(e): Produkteinführung

Indiens Nr. 1 Bildungsinstitut IIT Madras erweitert globalen Fußabdruck durch strategische deutsche Partnerschaften



07.02.2026 / 14:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CHENNAI, Indien, 7. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Als Indiens bestplatzierte Hochschule hat das Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) mit der IIT Madras Global Research Foundation (IITM Global) eine neue Einheit gegründet, um das Forschungs- und Innovationsökosystem weltweit auszubauen.

Indian External Affairs Minister Dr S Jaishankar (3rd L) releases a book on â€˜Indiaâ€™s Innovation Ecosystem Going Globalâ€™ on 2 Jan at IITM, India

Diese neue Initiative wurde von Dr. S. Jaishankar, dem ehrenwerten Außenminister der indischen Regierung, ins Leben gerufen. IIT Madras stärkt über IITM Global seine Präsenz in der EU durch strategische Partnerschaften in Deutschland. Die Initiative unterstützt die Vision von IIT Madras, die weltweit erste multinationale Universität zu werden..

Im Rahmen seiner auf Deutschland ausgerichteten Expansion ist IIT Madras eine strategische deutsch-indische Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden (TU Dresden) eingegangen. Die Partnerschaft soll Deep-Tech-Innovation sowie die Kommerzialisierung von Forschung vorantreiben, indem sie einen gemeinsamen Start-up-Austausch, Gründerprogramme sowie IP-gestützten Technologietransfer ermöglicht.

Ziel der Zusammenarbeit ist der Aufbau eines kontinentübergreifenden Innovationsnetzwerks, das Universitäten, Start-ups sowie Industrie in Indien und der EU miteinander verbindet.

In seiner Ansprache bei der Einführungsveranstaltung von IITM Global auf dem IIT Madras Campus am 2. Januar 2026 sagte Dr. S. Jaishankar: „Ein IIT Madras Campus in Tansania zeigt, wie Indiens Außenpolitik die Fähigkeiten einer Institution hier genutzt hat, um eine enorme Wirkung zu erzielen. Denken Sie daran, wie viele Studierende aus Afrika in den nächsten zehn Jahren durch seine Tore gegangen sein werden. Wir verfügen über starke personelle Ressourcen und sollten unsere Stärken ausspielen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, damit zu beginnen. Wenn Spitzeninstitutionen im Land beginnen, ins Ausland zu gehen, erhält die Außenpolitik ein wichtiges zusätzliches Instrumentarium. Das ist wirklich transformativ."

Ergänzend zu dieser akademischen Partnerschaft hat IITM Global IIT Madras dabei unterstützt, gemeinsam mit Carl Zeiss den ersten Innovationshub von Carl Zeiss außerhalb Deutschlands am IIT Madras aufzubauen. Der Hub bringt die globale Führungsrolle von ZEISS in Optik und Präzisionstechnik mit den Stärken von IIT Madras in Deep-Tech-Forschung sowie Gründertum zusammen und konzentriert sich auf gemeinsame Forschung und Entwicklung, die Schaffung geistigen Eigentums sowie die Überführung von Technologie in Anwendungen.

Mit Sitz in Südindien und in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wird der Hub eine enge Zusammenarbeit zwischen ZEISS Ingenieuren, IITM-Forschern und Start-ups fördern, um Innovationen zu beschleunigen, globale IP-Pipelines aufzubauen sowie die Kommerzialisierung mit weltweiter Wirkung voranzutreiben.

IITM Global arbeitet außerdem mit Flexora an der nächsten Generation flexibler Elektronik zusammen. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Entwicklung flexibler RFID-Antennen, fortschrittlicher leitfähiger Tinten und flexibler Sensoren sowie auf die Erprobung dieser Technologien in realen Umgebungen, um den künftigen Einsatz zu unterstützen.

IITM Global wurde als strategische, skalierbare „plug-and-play"-Plattform konzipiert, die Innovatoren, Forschern, Start-ups und Industriepartnern Zugang zu globalen Märkten, Kapital sowie kooperativen Forschungsmöglichkeiten ermöglicht.

IIT Madras ist im indischen National Institutional Ranking Framework (NIRF) insgesamt auf Platz 1 sowie in den Ingenieurwissenschaften auf Platz 1 gelistet, belegt Rang 180 im QS World University Ranking sowie Rang 56 im QS Asian University Ranking und bringt ein robustes Forschungsökosystem in seine globalen Partnerschaften ein.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2888669/IIT_MADRAS_Book_Release.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1436503/IIT_Madras_Logo.jpg

IIT Madras Logo

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/indiens-nr-1-bildungsinstitut-iit-madras-erweitert-globalen-fuWabdruck-durch-strategische-deutsche-partnerschaften-302681848.html

07.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2272952 07.02.2026 CET/CEST