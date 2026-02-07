Manchmal gibt es Kapitalmarkttage, an denen man als Beobachter denkt: „Das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein.“ Und doch – 2026 ist das Jahr, in dem wir genau diese Momente scheinbar im Wochenrhythmus serviert bekommen. Der jüngste Ausverkauf bei den Tech-Aktien ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell Angst, Erwartungsdruck und ein paar Zeilen Produktbeschreibung eines KI-Startups Billionenbewertungen ins Wanken bringen können. Und nein, diesmal geht es nicht um die üblichen Verdächtigen wie Nvidia oder Microsoft – diesmal sorgt ein Unternehmen für Nervosität, das vor ein paar Jahren kaum jemand kannte: Anthropic.

Claude mischt die Tech-Branche auf

Mit der Präsentation neuer Agenten-Tools für Claude Cowork hat Anthropic einen Stein ins Rollen gebracht, der kaum zu bremsen war. Das Versprechen: juristische Recherchen, Vertragsanalysen, Compliance-Prozesse und sogar Banking-Workflows automatisieren – und zwar schneller, günstiger und ohne den ganzen humanen Ballast, den Dienstleister bislang teuer berechnen. Und während die Tech-Szene applaudierte, brach an den Börsen eine jener Panikwellen los, die wir eigentlich nur aus schlechten Börsenfilmen kennen.

Der Kurssturz traf vor allem Unternehmen, die in den letzten Jahrzehnten aus analogen Content-Sammlern erst datengetriebene Analysehäuser und schließlich unverzichtbare Infrastrukturspieler geworden waren. Die Aktie von Relx verlor knapp 15 Prozent, obwohl der Konzern mit seinem Flaggschiff LexisNexis eigentlich selbst als KI-Gewinner gelten wollte. Auch Thomson Reuters, Wolters Kluwer und Gartner wurden brutal abverkauft. Sogar die London Stock Exchange Group — immerhin Partner von Anthropic — wurde abgestraft. Freundschaft endet eben dort, wo die Disruption beginnt.

Was zeigt uns das? Erstens: Der vielzitierte „Content-Burggraben“ ist bei weitem nicht so tief, wie ihn sich viele Datenkonzerne zurechtmodelliert haben. Zweitens: KI-Agenten brauchen nicht zwingend exklusive Datenbanken, um produktiv zu sein. Und drittens: Wenn ein Startup wie Anthropic in wenigen Sekunden Kernprozesse automatisieren kann, die bisher Tausende gut bezahlte Analysten beschäftigten, dann darf man zumindest einmal tief in die Value-Steinzeit zurückblicken und sagen: „Das riecht nach Disruption.“

Beispiel AMD: Solide Zahlen schützen nicht vor dem Absturz

Parallel dazu lieferten die US-Tech-Konzerne ihre eigene Schockwelle. Eigentlich hatte AMD solide Zahlen präsentiert, aber in einem Markt, der von KI-Euphorie aufgepumpt ist wie ein Fahrradreifen kurz vor dem Platzen, reicht „solide“ einfach nicht mehr. Die Aktie verlor über 17 Prozent, der Branchenindex Nasdaq rutschte zeitweise um mehr als zwei Prozent ab. Und wie es an der Börse nun einmal ist: Wenn ein großer Stein fällt, kullern die anderen gleich hinterher. Von Palantir über Broadcom bis zu Oracle – alle wurden in Sippenhaft genommen. Sogar Bitcoin bekam einen Schlag ab.

Natürlich stellt sich jetzt die Frage: Haben wir es hier mit der nächsten KI-Blase zu tun? Oder ist das nur der „normale“ Reality-Check, der nach jedem Hype irgendwann kommt? Die Wahrheit liegt – wie so oft – irgendwo dazwischen. Die Bank of America vergleicht den Crash mit dem DeepSeek-Ereignis aus dem Januar 2025. Damals wurden innerhalb weniger Tage Hunderte Milliarden Dollar Marktkapitalisierung vernichtet, nur um später festzustellen, dass die fundamentalen Auswirkungen überschaubar waren. Panik ist oft lauter als die Realität.

Die KI-Angst setzt viele Tech-Firmen unter Druck

Wir müssen akzeptieren: KI ist nicht mehr nur ein Thema der klassischen Tech-Plattformen. Die Disruption frisst sich jetzt in Bereiche hinein, die als „unangreifbar“ galten: Beratungsleistungen, juristische Analysen, Finanzdaten, Marketingprozesse. Das ist ein Unterschied zu 2021 oder 2022, als KI noch vor allem Zukunftsmusik war. Jetzt liefert sie konkrete Tools – und diese Tools greifen Umsatzströme an, nicht nur Fantasie.

Was bedeutet das für Anleger? Erstens: Ruhe bewahren. Zweitens: Einen kühlen Blick auf die Geschäftsmodelle werfen. Unternehmen mit echten Burggräben – sei es technologisch wie bei ASML oder strukturell wie bei großen Versicherern – bleiben langfristig stabil. Drittens: Differenzieren. Nicht jeder Softwareanbieter wird Opfer der Agenten-Welle. Viele werden die Tools nutzen, nicht fürchten.

Anthropic liefert keinen Todesstoß für ganze Branchen. Aber das Unternehmen zeigt, dass wir am Anfang einer Phase stehen, in der KI nicht nur unterstützend wirkt, sondern zunehmend substitutiv. Wer als Anleger die Nerven behält und Qualität kauft, wird diese Phase eher nutzen als fürchten.

Denn eines bleibt auch im KI-Fieber wahr: Die Börse übertreibt – nach oben wie nach unten. Und genau darin liegt die Chance.