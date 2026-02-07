Was Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde
Acatis · Uhr
So gut wie jeder deutsche Anleger kennt die einprägsamen Weisheiten von Börsenlegende André Kostolany. Wie würde der Altmeister über die Märkte heute denken? Das erfahrt ihr in diesem Kommentar.
Quelle: Ground Picture/Shutterstock.com
Am 9. Februar würde der legendäre Börsen-Vordenker André Kostolany 120 Jahre alt werden. Von 1965 bis 1999 prägte er mit seiner Kolumne im Magazin Capital die deutsche Anlagekultur.
Weiterlesen mit onvista Plus
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
Das könnte dich auch interessieren
Nach verlustreichen VortagenErholungsrally in den USA: Dow knackt 50.000er-Markegestern, 20:51 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Edelmetall-TurbulenzenOracle finanziert Cloud-Ausbau – Panik bei Silber, Palantir vor Bewährungsprobe02. Feb. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungStrategiewechsel im Investment-Depot: Warum ich jetzt konsequent umsteueregestern, 11:58 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista