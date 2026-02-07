Welche Aktien jetzt kaufen und verkaufen? Aktienauswahl für Februar 2026

In diesem Umfeld gewinnt eine sorgfältige Selektion einzelner Titel weiter an Bedeutung, da sich Chancen und Risiken klarer voneinander abgrenzen. Unsere aktuelle Marktübersicht bietet eine strukturierte Orientierung mit kompakten Auswahllisten zu besonders aussichtsreichen Segmenten sowie zu Bereichen mit erhöhtem Risikoprofil. Im Fokus stehen unter anderem führende Unternehmen im KI-Sektor, ausgewählte europäische Momentum-Werte und spezifische Short-Kandidaten. Ergänzend dazu stellen wir kuratierte ETF-Ideen vor, die als strategische Bausteine zur Stabilisierung und Weiterentwicklung eines Portfolios im Jahr 2026 dienen können.

Unsere Aktienauswahl für den Februar 2026:

- Die heißesten Nasdaq-Momentum-Aktien

- Top-Performer im Bereich Künstliche Intelligenz

- EU Momentum-Aktien: Starke EU-Aktien mit Aufwärtstrend

- Short-Selling-Kandidaten für fallende Kurse

- ETF-Highlights

📈 Jetzt das kostenlose Informationsblatt herunterladen und besser investieren: Hier geht´s zum kostenlosen Informationsblatt





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.