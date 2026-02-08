Es war keine gute Woche für Tech-Investoren. Der Nasdaq Composite verlor 1,8 Prozent auf 23.031 Punkte und zeigte sich im Wochenverlauf als klarer Verlierer an den Märkten. Und obwohl sich diese Woche für viele Investoren anfühlte wie ein ausgewachsener Bärenmarkt, so war die Situation mit Blick auf die Gesamtlage doch eine ganz andere.

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung