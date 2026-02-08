Chartzeit Marktbericht 08.02.2026

Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte

onvista · Uhr
KI

Die vergangene Woche war durchwachsen. Der breite Markt erholte sich am Freitag zwar, doch Software-Aktien stehen mit heftigen Verlusten da. Was ich nun für die lange beliebten Titel erwarte, lest ihr hier.

Artikel teilen:
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Quelle: Adobe.com/JHVEPhoto

Es war keine gute Woche für Tech-Investoren. Der Nasdaq Composite verlor 1,8 Prozent auf 23.031 Punkte und zeigte sich im Wochenverlauf als klarer Verlierer an den Märkten. Und obwohl sich diese Woche für viele Investoren anfühlte wie ein ausgewachsener Bärenmarkt, so war die Situation mit Blick auf die Gesamtlage doch eine ganz andere.

Weiterlesen mit onvista Plus

onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt

Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Trading- und Investmentideen von Experten
  • onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
  • Jederzeit online kündbar
  • Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
D
DAX
Nvidia
D
Dow Jones
U
US Tech 100
Amazon
S
S&P 500
AMD
N
NASDAQ 100
Bitcoin Kurs in Euro
Meta
Salesforce
ServiceNow
Atlassian
NASDAQ
D
DAX (Kursindex)
N
NASDAQ Composite
Text SA

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash
Aktien New York
Wall Street erholt sich nach turbulenten Vortagen06. Feb. · dpa-AFX
Wall Street erholt sich nach turbulenten Vortagen
Nach verlustreichen Vortagen
Erholungsrally in den USA: Dow knackt 50.000er-Marke06. Feb. · onvista
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Aktien New York Ausblick
Schwache Arbeitsmarktdaten dürften Wall Street belasten05. Feb. · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kommentar von Stefan Riße
Was Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würdegestern, 09:30 Uhr · Acatis
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista
Alle Premium-News