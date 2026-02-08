Attentat auf General: Moskau beschuldigt Kiewer Geheimdienst

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach der Festnahme von zwei Männern wegen des Anschlags auf einen hochrangigen Militär in Moskau machen russische Ermittler ukrainische Geheimdienste für die Tat verantwortlich. Der in Dubai festgenommene und an Russland überstellte Attentäter habe auf Anweisung ukrainischer Geheimdienste gehandelt, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Ermittler. Der Mann soll demnach im Dezember 2025 nach Moskau gekommen sein, um einen Terrorakt auszuüben.

Der stellvertretende Chef des russischen Militärgeheimdienstes, Wladimir Alexejew, war am Freitag in einem Wohnhaus im Nordosten Moskaus angeschossen und ins Krankenhaus gebracht worden. Nun meldeten russische Agenturen unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB zwei Festnahmen. Eine weitere Komplizin soll demnach in die Ukraine geflohen sein. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte Kiew schon zuvor Beteiligung vorgeworfen./ksr/DP/mis