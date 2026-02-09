AKTIE IM FOKUS: Tonies erklimmen erneutes Hoch seit 2022

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des SDax-Neulings Tonies haben am Montag mit 11,62 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2022 erreicht. Mit rund zehn Prozent Plus im Jahr 2026 sind sie auf Kurs in Richtung ihres Rekords nach dem Börsengang im November 2021 bei 14,20 Euro.

Bei der Berenberg Bank bleiben die Aktien des Anbieters der Tonie-Audiobioxen für Kinder nach jüngsten Eckdaten und der Kursrally auf der Favoritenliste. Die Papiere seien noch moderat bewertet, schrieb der Analyst Gerhard Orgonas. Sein Kursziel liegt mit 14,50 Euro über dem bisherigen Rekord.

Felix Dennl vom Bankhaus Metzler stockte sein Kursziel am Morgen zumindest auf 12,50 Euro auf. Die jüngsten Zahlen zeigten überlegene Dynamik im Vergleich mit anderen Spielzeugmarken. 2026 werde wohl erneut ein Jahr mit profitablem Wachstum./ag/mis

