ANALYSE-FLASH: Berenberg setzt Grenke auf Favoritenliste
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Hamburger setzten die Aktien des Leasingspezialisten neu auf ihre Favoritenliste. Die Jahresbilanz dürfte eine Trendwende einläuten, schrieb Marius Fuhrberg in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Die Bewertung sei attraktiv./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
