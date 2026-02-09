ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Bechtle auf 48 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erhofft, habe der IT-Dienstleister ein robustes viertes Quartal mit einem rekordhohen Vorsteuergewinn verzeichnet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Allerdings scheine das Management mit Blick auf 2026 eine vorsichtigere Haltung einzunehmen./edh/ag

