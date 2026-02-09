ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Bechtle auf 48 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erhofft, habe der IT-Dienstleister ein robustes viertes Quartal mit einem rekordhohen Vorsteuergewinn verzeichnet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Allerdings scheine das Management mit Blick auf 2026 eine vorsichtigere Haltung einzunehmen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Bechtle

Das könnte dich auch interessieren

Skepsis am Markt wächst
KI-Investitionen bereiten Kopfzerbrechen - nun auch bei Amazon06. Feb. · dpa-AFX
KI-Investitionen bereiten Kopfzerbrechen - nun auch bei Amazon
Vorsichtiger Ausblick belastet
Bechtle rutschen ans MDax-Ende06. Feb. · dpa-AFX
Bechtle rutschen ans MDax-Ende
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News