APA ots news: EL-MOTION 2026: B2B-Fachkongress für Zero-Emission-Lösungen im Wirtschaftsverkehr

Brunn am Gebirge (APA-ots) - Am 5. und 6. Mai 2026 findet mit der  
EL-MOTION 2026 Österreichs 
führender B2B-Fachkongress für E-Mobilität, Zero-Emission und die 
Transformation von Güter- und Wirtschaftsverkehren im Eventhotel 
Pyramide Vösendorf statt. Der Kongress richtet sich gezielt an 
Entscheiderinnen und Entscheider aus Logistik, Speditionen, 
Industrie, Flottenmanagement, Infrastruktur und öffentlicher Hand . 

Im Mittelpunkt stehen die tiefgreifenden Veränderungen im 
Güterverkehr und in wirtschaftlichen Transportketten. Das Programm 
beleuchtet praxisnah, wie Unternehmen den Übergang zu 
emissionsfreien, digitalisierten und rechtssicheren 
Mobilitätslösungen gestalten können. 

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen Künstliche Intelligenz 
und Digitalisierung , Rechtssicherheit im transformierten 
regulatorischen Umfeld , Güterverkehr im Wandel sowie Zero-Emission- 
Lösungen im realen Einsatz . Der Kongress kombiniert strategische 
Perspektiven mit konkreten Anwendungsbeispielen aus der Praxis. 

Als Keynote-Speaker eröffnet Lars Thomsen , Zukunftsforscher & 
Gründer des Zürcher Think Tanks future matters AG , die EL-MOTION 
2026. Lars Thomsen gilt als einer der führenden Vordenker unserer 
Zeit und zeichnet seit über zwei Jahrzehnten für Zukunftsanalysen an 
der Schnittstelle von Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft 
verantwortlich. In seiner Keynote liefert er ein klares, 
verständliches Big Picture unserer Gegenwart und setzt inspirierende 
Impulse für mutige unternehmerische Entscheidungen in einer Phase 
tiefgreifender Transformation. Lars Thomsen verbindet strategische 
Tiefe mit praxisorientierter Zukunftsforschung. Sein Fokus liegt 
darauf, Organisationen nicht nur Trendwissen , sondern strategische 
Handlungsfähigkeit für transformationstreibende Technologien und 
Geschäftsmodelle (z. B. KI, Mobilität, Energie) bereitzustellen. 

Ein weiterer Höhepunkt ist die Keynote von Prof. Dr.-Ing. Florian 
Risch (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) . Er 
berichtet über die erste deutsche Autobahn-Teststrecke mit induktiver 
Ladetechnologie auf der A6 und beleuchtet dabei Erfahrungen, 
technische und regulatorische Herausforderungen sowie zukünftige 
Perspektiven für den schweren Güterverkehr. 

Ergänzt wird das Programm durch hochkarätige Fachvorträge und 
Diskussionsformate mit Saskia Reuter (aluco GmbH) , Hubert Schlager ( 
Schlager GmbH) , Rechtsanwälte Schärmer & Partner sowie weiteren 
Expertinnen und Experten aus Industrie, Logistik und Recht. 

Die EL-MOTION 2026 positioniert sich damit erneut als zentrale 
Plattform für Wissensaustausch, Vernetzung und strategische 
Orientierung im Bereich nachhaltiger Güter- und Wirtschaftsverkehre 
im deutschsprachigen Raum. 

EL-MOTION 2026 
 
 Die EL-MOTION 2026 ist ein zweitägiger B2B-Fachkongress zur 
 Transformation von Wirtschafts- und Güterverkehren. Im Fokus stehen 
 Fachvorträge zu Zero-Emission-Lösungen für Unternehmen sowie eine 
 begleitende Fachausstellung mit aktuellen Technologien und 
 Praxislösungen. 
 
 Datum:   5. - 6.5.2026 
 Ort:     Eventhotel Pyramide Vösendorf 
 Url:     https://www.elmotion.at 

