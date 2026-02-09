APA ots news: Nationalbank: Wolf Heinrich Reuter übernimmt Hauptabteilung...

APA ots news: Nationalbank: Wolf Heinrich Reuter übernimmt Hauptabteilung Volkswirtschaft

Wien (APA-ots) - Mit 1. Februar 2026 hat Wolf Heinrich Reuter die Leitung  
der 
Hauptabteilung Volkswirtschaft der Oesterreichischen Nationalbank ( 
OeNB) übernommen. 

Wolf Heinrich Reuter studierte und promovierte an der 
Wirtschaftsuniversität Wien und war anschließend unter anderem in der 
OeNB tätig. 2016 wechselte er zum Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 
und wirkte dort ab 2018 als Generalsekretär. 2022 trat er als Leiter 
der Grundsatzabteilung (Chefvolkswirt) in das deutsche 
Bundesministerium der Finanzen ein und war dort zuletzt als 
Staatssekretär für wirtschafts- und finanzpolitische Fragen sowie den 
Bundeshaushalt verantwortlich . 

"Mit Wolf Heinrich Reuter gewinnt die OeNB einen international 
erfahrenen und über die Landesgrenzen hinaus profilierten Ökonomen. 
Seine langjährige Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaftspolitik wird die ökonomische Expertise 
und die wirtschaftspolitische Rolle der Nationalbank weiter stärken", 
erklärte Gouverneur Martin Kocher. 

" Die europäische und österreichische Volkswirtschaft steht vor 
tiefgreifenden Veränderungen, die Geld- und Wirtschaftspolitik 
gleichermaßen vor neue Aufgaben stellen werden. Gerade in diesem 
Umfeld verbindet die OeNB ökonomische Kompetenz mit 
wirtschaftspolitischer Relevanz - und diese Verbindung möchte ich 
weiter stärken. Dafür ist es entscheidend, die Expertise und 
Forschung der Notenbank strategisch einzusetzen und weiter zu 
vertiefen", so Wolf Heinrich Reuter, der als Chefökonom der OeNB 
künftig die volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Agenden 
der Nationalbank im Ressort des Gouverneurs verantworten wird. 

APA

