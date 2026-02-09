CDU-Generalsekretär: Reformen kriegen wir nur als Gesamtpaket durch

Berlin, 08. Feb (Reuters) - CDU und SPD wollen in diesem Jahr weitreichende Reformen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts durchsetzen.

Das ⁠gehe aber nur ‍als Gesamtpaket, um Belastungen nicht einseitig zu verteilen, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Sonntag ‌in der ARD. Das Paket müsse die Bereiche Pflege, Gesundheit, Rente, Arbeit ‍und Steuern umfassen. Auch SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil sprach sich in der ARD für Reformen aus. Sie dürften aber nicht zum Abbau von Arbeitnehmerrechten führen. Das wäre der falsche Weg.

Linnemann ‍verwies auf die hohen Lohnnebenkosten in ⁠Deutschland. Die schwarz-rote Koalition müsse beweisen, dass sie diese senken könne. Als Beispiel nannte er die gesetzliche ‍Krankenversicherung. Hier müssten alle beitragsfremden Leistungen rausgenommen werden, etwa Gelder zugunsten von Bürgergeldempfängern, ⁠die selbst nicht in das System einzahlten.

Klingbeil betonte, er wolle Arbeitgeber und Arbeitnehmer entlasten und dafür Einnahmen aus Kapitalanlagen stärker ins Visier nehmen. ‍Die Vermögensungleichheit in ‌Deutschland müsse angegangen werden. Vermögende seien in der Pflicht, einen Beitrag zu leisten, dass es in Deutschland gerechter zugeht. Die SPD will dazu eine Erbschaftsteuerreform durchsetzen und hohe Einkommen stärker besteuern. Er werde als Finanzminister zugleich Vorschläge machen, wie gespart und Subventionen abgebaut werden könnten.

