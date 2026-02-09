DAX® - Drei Wochen die gleichen Marken

Auf Basis der jüngsten Tiefs beim rund 24.300 Punkten bzw. der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.469 Punkten) kam es zum Wochenende beim DAX® zu einer Aufwärtsreaktion. Dennoch hält die volatile Seitwärtsphase – inklusive der damit verbundenen Orientierungssuche an. Beides dokumentiert auch der Wochenchart der deutschen Standardwerte. Schließlich hat das Aktienbarometer in den letzten drei Wochen sowohl die Hoch- als auch die Tiefpunkte jeweils in einem engen Kursband ausgebildet. Vor diesem Hintergrund definieren die Hürde bei 25.099 Punkten und die Unterstützung bei 24.266 Punkten wichtige DAX®-Leitplanken. Zum einen gewinnt die obere Signalmarke durch die Kurslücke von Januar (25.099/25.199 Punkte) zusätzlich an Relevanz. Zum anderen besitzen auch die eingangs erwähnten Tiefpunkte noch aus einem anderen Grund eine hohe Bedeutung: Unterhalb der Marke von 24.300 Punkten würde auch aus Sicht des Point & Figure-Charts ein neues Ausstiegssignal entstehen. Mit anderen Worten: Bei einem Abgleiten unter diese Bastion springt die Ampel bei zwei unterschiedliche Chartdarstellungsformen auf „rot“.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.