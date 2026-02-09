Dokument: Deutschland droht Klimaziele 2030 und 2045 zu verpassen
Berlin, 09. Feb (Reuters) - Deutschland droht seine Klimaziele zu verpassen.
Wie aus einem Entwurf des SPD-geführten Umweltministeriums für ein Klimaschutzprogramm hervorgeht, wird für das Jahr 2030 von einem Rückgang der Treibhausgas-Emissionen um 63 Prozent gegenüber 1990 ausgegangen. "Damit ist das Ziel von 65 Prozent grundsätzlich erreichbar." Das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045 drohe weiter verfehlt zu werden, hieß es in dem Reuters am Montag vorliegenden Bericht weiter. "Mit den derzeitigen klimapolitischen Instrumenten und den angenommenen Rahmenbedingungen ist es nicht absehbar, dass in allen Sektoren die Transformation zur Treibhausgasneutralität gelingt." Verpasst werden die Vorgaben weiterhin im Verkehrs- und Gebäudebereich.
"Politico" hatte zuerst über den Entwurf berichtet. Umweltminister Carsten Schneider hatte angekündigt, das Klimaschutzprogramm im März vorzulegen.
(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)