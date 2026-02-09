Dokument: Deutschland droht Klimaziele 2030 und 2045 zu verpassen

Berlin, 09. Feb (Reuters) - Deutschland droht seine Klimaziele zu verpassen.

Wie aus einem Entwurf ⁠des ‍SPD-geführten Umweltministeriums für ein Klimaschutzprogramm hervorgeht, wird für das ‌Jahr 2030 von einem Rückgang der Treibhausgas-Emissionen um ‍63 Prozent gegenüber 1990 ausgegangen. "Damit ist das Ziel von 65 Prozent grundsätzlich erreichbar." Das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045 ‍drohe weiter verfehlt zu ⁠werden, hieß es in dem Reuters am Montag vorliegenden Bericht weiter. "Mit ‍den derzeitigen klimapolitischen Instrumenten und den angenommenen Rahmenbedingungen ist ⁠es nicht absehbar, dass in allen Sektoren die Transformation zur Treibhausgasneutralität gelingt." Verpasst werden die ‍Vorgaben ‌weiterhin im Verkehrs- und Gebäudebereich.

"Politico" hatte zuerst über den Entwurf berichtet. Umweltminister Carsten Schneider hatte angekündigt, das Klimaschutzprogramm im März vorzulegen.

