Dow über 50.000! DAX schwankt, Bitcoin-Reversal & Gold-Rally – was jetzt bei Aktien zählt

Der Februar beginnt mit kräftiger Bewegung an den Märkten: Der DAX zeigte bereits zum Wochenstart, wie nervös Anleger aktuell agieren. Nach einer positiven Vorwoche testete der Index mehrfach seine ValueArea und lieferte direkt in der ersten Handelsstunde ein Lehrbuchbeispiel für Volatilität — ein Plus von 140 Punkten wurde umgehend wieder verkauft. Zeitgleich markieren die US-Indizes neue Rekorde: Der Dow Jones überspringt erstmals die Marke von 50.000 Punkten, während S&P 500 und Nasdaq nach turbulenten Wochen Stabilisierungssignale senden. Rohstoffe und Kryptowährungen bleiben ebenfalls hochgradig schwankungsanfällig, Gold nähert sich erneut einer psychologisch wichtigen Schwelle und Bitcoin sorgt mit einem starken Reversal für Diskussionen. Auch der Nikkei glänzt mit einem frischen Allzeithoch und profitiert von politischen Impulsen aus Japan.

Unternehmensseitig stehen vor allem Tech- und KI-Werte im Fokus: Trotz starker Zahlen geraten Amazon, Salesforce und Microsoft unter Druck, da Sorgen über überzogene KI-Investitionen wachsen. PayPal kämpft nach neuen Mehrjahrestiefs um Vertrauen, setzt jedoch mit einem Führungswechsel auf einen möglichen Turnaround. Extreme Ausschläge zeigen sich zudem bei kryptonahen Aktien wie Strategy und Coinbase, deren Kurse eng an die Dynamik des Kryptomarkts gekoppelt bleiben. Gleichzeitig treiben Schwergewichte wie Nvidia, Caterpillar und McDonald’s die US-Indizes weiter nach oben — begleitet von hoher Erwartung an kommende Quartalszahlen. Die neue Handelswoche verspricht damit erneut Spannung zwischen Rekordjagd und Korrekturrisiken.

