Epstein-Skandal - Britischer Premier kämpft um sein Amt

London, 09. Feb (Reuters) - Der britische Premierminister Keir Starmer kämpft angesichts der Ausweitung des Epstein-Skandals um sein politisches Überleben.

In einer Ansprache an seine Mitarbeiter in der Londoner Downing Street schwor der Regierungschef sein Team am Montag auf die Fortsetzung der Arbeit ein und signalisierte, dass ⁠er dem wachsenden Druck zum ‍Rücktritt nicht nachgeben werde. Er wolle beweisen, dass Politik eine Kraft für das Gute sein könne, sagte Starmer. Kurz darauf wurde jedoch der nächste hochrangige Abgang bekannt: Kommunikationschef Tim Allan trat zurück, um nach eigenen Angaben Platz ‌für einen Neuanfang zu machen.

Erst am Sonntag hatte Starmers wichtigster Berater Morgan McSweeney seinen Hut genommen. Hintergrund ist die interne Unterstützung für Peter Mandelson, den Starmer trotz dessen bekannter ‍Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zum britischen Botschafter in den USA ernannt hatte. Starmer äußerte vor seinen Mitarbeitern erneut sein Bedauern über diese Personalentscheidung und entschuldigte sich bei den Opfern. Der frühere EU-Handelskommissar Mandelson, gegen den polizeiliche Ermittlungen laufen, soll sensible Regierungsdokumente an Epstein weitergegeben haben. Starmer hat Mandelson mittlerweile als Botschafter abberufen.

Die Lage für Starmer spitzt sich unterdessen weiter zu. Der schottische Labour-Vorsitzende Anas Sarwar forderte Starmer am Montag öffentlich zum Rücktritt auf. Er ist damit der bislang ranghöchste Labour-Politiker, der sich offen ‍gegen den Regierungschef stellt. "Die Ablenkung muss ein Ende haben, und die Führung in ⁠der Downing Street muss wechseln", sagte Sarwar auf einer Pressekonferenz. Führende Kabinettsmitglieder stellten sich dagegen demonstrativ hinter Starmer. Vize-Premierminister David Lammy, Verteidigungsminister John Healey und Wohnungsbauminister Steve Reed sprachen ihm öffentlich ihr Vertrauen aus.

WEITERE VORWÜRFE GEGEN ANDREW

Auch das britische Königshaus gerät durch die neuen Epstein-Akten weiter unter ‍Druck. Prinz William und seine Frau Kate zeigten sich am Montag "zutiefst besorgt" über die Enthüllungen, die Williams Onkel Andrew Mountbatten-Windsor noch mehr belasten. Ein Sprecher teilte vor einer Reise des Prinzen nach ⁠Riad mit, die Gedanken des Paares seien bei den Opfern. Es ist die bislang schärfste Reaktion aus dem engsten Kreis der Königsfamilie.

Andrew soll E-Mails zufolge im Jahr 2010 vertrauliche britische Handelsdokumente an Epstein weitergeleitet haben. Dabei handelte es sich offenbar um Berichte über Vietnam und Singapur, die der heute 65-Jährige in seiner damaligen Funktion als britischer Sonderbotschafter ‍für Handel erhalten hatte. Andrew, dem der Titel "Königliche Hoheit" bereits entzogen ‌wurde, schweigt zu den neuen Vorwürfen. Die Polizei prüft derzeit zudem einen weiteren Vorwurf gegen ihn, bei dem es um eine Frau geht, die zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.

RÜCKTRITTE AUCH IN NORWEGEN UND FRANKREICH

Am Wochenende war die norwegische Top-Diplomatin Mona Juul wegen ihrer Verbindungen zu dem Sexualstraftäter von ihrem Posten zurückgetreten. Kronprinzessin Mette-Marit entschuldigte sich am Freitag erneut für ihre früheren Kontakte zu dem US-Multimillionär. In Frankreich gab der frühere Kulturminister Jack Lang sein Amt als Präsident des Instituts der Arabischen Welt auf.

Epstein hatte über Jahre hinweg einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten und weltweit Kontakte zu hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Adel gepflegt. Er wurde im Juli 2019 festgenommen und nahm sich einen Monat später in einer New Yorker Gefängniszelle das Leben. Um ⁠den Fall ranken sich zahlreiche Theorien. Dazu gehören Spekulationen, Epstein habe im Auftrag russischer Geheimdienste kompromittierendes Material ("Kompromat") über einflussreiche Personen gesammelt, um diese erpressbar zu machen.

