EQS-AFR: A.S. Création Tapeten AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

A.S. Création Tapeten AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.02.2026 / 14:39 CET/CEST
Hiermit gibt die A.S. Création Tapeten AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/jahresabschluss
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/geschaeftsberichte
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|A.S. Création Tapeten AG
|Südstraße 47
|51645 Gummersbach
|Deutschland
|Internet:
|http://www.as-creation.de
